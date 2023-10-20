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Земельные участки в Отвоцк, Польша

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Отвоцк, Польша
Земельные участки 1 комната
Отвоцк, Польша
Комнаты 1
Площадь 2 007 м²
Этаж 1
Строительный участок с отличным доступом к Варшаве. Участок расположен в Otwock на ул. May. …
€137,559
Земельные участки 1 комната в Отвоцк, Польша
Земельные участки 1 комната
Отвоцк, Польша
Комнаты 1
Площадь 5 134 м²
Этаж 1
Земельный участок площадью 5 134 м2, расположенный в Otwock на улице Niezapominajki, недалек…
€89,744
Земельные участки 1 комната в Отвоцк, Польша
Земельные участки 1 комната
Отвоцк, Польша
Комнаты 1
Площадь 7 050 м²
Этаж 1
Участок площадью 7050 м2, размерами около 30 м с фасада, расширяется до 50 м в ширину и 235 …
€182,058
Земельные участки 1 комната в Отвоцк, Польша
Земельные участки 1 комната
Отвоцк, Польша
Комнаты 1
Площадь 2 690 м²
Этаж 1
Красиво расположенный лесной участок у живописной реки Świder, покрываемый планом пространст…
€345,696
Земельные участки 1 комната в Отвоцк, Польша
Земельные участки 1 комната
Отвоцк, Польша
Комнаты 1
Площадь 7 600 м²
Этаж 1
Очень привлекательные, идеально расположенные участки общей площадью ок. 7600 м2. Otwock, Wó…
€315,734
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