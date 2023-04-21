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Земельные участки в Остшешувский повят, Польша

2 объекта найдено
Земельные участки в Kobyla Gora, Польша
Земельные участки
Kobyla Gora, Польша
49 169 м²
€ 540,737
Красиво сформированная холмистая лесистая местность на границе Кобыльской горы с панорамным …
Земельные участки в Bobrowniki, Польша
Земельные участки
Bobrowniki, Польша
1 719 м²
€ 73,540
Участок в хорошо связанном месте – Рудник между Памицковью и Шамотулы Если вы планируете куп…
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