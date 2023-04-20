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Земельные участки в Остроленка, Польша

4 объекта найдено
Земельные участки в Остроленка, Польша
Земельные участки
Остроленка, Польша
4 000 м²
€ 12,103
Ищу место, где можно отдохнуть от шума и суеты города?? ЭТО …
Земельные участки в Остроленка, Польша
Земельные участки
Остроленка, Польша
29 175 м²
€ 384,229
Он представляет большой инвестиционный участок, расположенный в Остроленке в бата…
Земельные участки в Остроленка, Польша
Земельные участки
Остроленка, Польша
6 701 м²
€ 191,922
Ищу большой участок с возможностью террасного или односемейного жилья? …
Земельные участки в Остроленка, Польша
Земельные участки
Остроленка, Польша
7 800 м²
€ 489,598
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