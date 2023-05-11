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Польша
Великопольское воеводство
Оборницкий повят
Земельные участки в Оборницкий повят, Польша
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10 объектов найдено
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Земельные участки
Sepno, Польша
1 510 м²
€ 83,879
Земельные участки
Lipa, Польша
1 906 м²
€ 39,837
Земельные участки
Nienawiszcz, Польша
2 744 м²
€ 60,160
Земельные участки
Kiszewko, Польша
9 758 м²
€ 128,361
Земельные участки
Nienawiszcz, Польша
2 700 м²
€ 81,119
Земельные участки
Garbatka, Польша
8 300 м²
€ 372,709
Земельные участки
Wargowo, Польша
3 376 м²
€ 148,031
Земельные участки
Nienawiszcz, Польша
7 521 м²
€ 156,636
Земельные участки
Nienawiszcz, Польша
5 847 м²
€ 121,770
Земельные участки
Оборники, Польша
5 350 м²
€ 416,557
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