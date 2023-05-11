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Земельные участки в Оборницкий повят, Польша

10 объектов найдено
Земельные участки в Sepno, Польша
Земельные участки
Sepno, Польша
Площадь 1 510 м²
€ 83,879
Земельные участки в Lipa, Польша
Земельные участки
Lipa, Польша
Площадь 1 906 м²
€ 39,837
Земельные участки в Nienawiszcz, Польша
Земельные участки
Nienawiszcz, Польша
Площадь 2 744 м²
€ 60,160
Земельные участки в Kiszewko, Польша
Земельные участки
Kiszewko, Польша
Площадь 9 758 м²
€ 128,361
Земельные участки в Nienawiszcz, Польша
Земельные участки
Nienawiszcz, Польша
Площадь 2 700 м²
€ 81,119
Земельные участки в Garbatka, Польша
Земельные участки
Garbatka, Польша
Площадь 8 300 м²
€ 372,709
Земельные участки в Wargowo, Польша
Земельные участки
Wargowo, Польша
Площадь 3 376 м²
€ 148,031
Земельные участки в Nienawiszcz, Польша
Земельные участки
Nienawiszcz, Польша
Площадь 7 521 м²
€ 156,636
Земельные участки в Nienawiszcz, Польша
Земельные участки
Nienawiszcz, Польша
Площадь 5 847 м²
€ 121,770
Земельные участки в Оборники, Польша
Земельные участки
Оборники, Польша
Площадь 5 350 м²
€ 416,557
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