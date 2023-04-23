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Земельные участки в Новотомыский повят, Польша

1 объект найдено
Земельные участки в Nowe Jastrzebsko, Польша
Земельные участки
Nowe Jastrzebsko, Польша
15 м²
€ 399,299
Есть 3 участка для продажи, которые вместе занимают площадь ок. 15,45 га. Расположен недалек…
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