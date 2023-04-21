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Земельные участки в Мендзыхудский повят, Польша

4 объекта найдено
Земельные участки в Bialokosz, Польша
Земельные участки
Bialokosz, Польша
1 258 м²
€ 34,012
HIT: постройтесь в районе Natura 2000, всего в 150 м от озера Бялокоски! Вторая линия здания…
Земельные участки в Popowo, Польша
Земельные участки
Popowo, Польша
2 341 м²
€ 35,444
Земельные участки в Popowo, Польша
Земельные участки
Popowo, Польша
2 594 м²
€ 39,275
Земельные участки в Popowo, Польша
Земельные участки
Popowo, Польша
8 609 м²
€ 130,346
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