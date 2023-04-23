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Земельные участки в Лешненский повят, Польша

1 объект найдено
Земельные участки в Kakolewo, Польша
Земельные участки
Kakolewo, Польша
914 м²
€ 18,248
Construction plots for sale for single-family housing. LOCATION: The property is located in …
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