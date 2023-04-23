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Земельные участки в Малопольское воеводство, Польша

1 объект найдено
Земельные участки в Czernichow, Польша
Земельные участки
Czernichow, Польша
€ 40,848
Участок в Чернихове ( 15 км от Кракова ), ул. Сгусток, недалеко от озера, площадью 26 соток.…
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