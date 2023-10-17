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Земельные участки в Констанцин-Езёрна (город), Польша

1 объект найдено
Земельные участки в Констанцин-Езёрна (город), Польша
Земельные участки
Констанцин-Езёрна (город), Польша
Площадь 20 000 м²
Продается инвестиционный участок под Варшавой в Констанцин-Езёрна. Площадь участка  - 20 000…
€687,461
Realting.com
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