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Земельные участки в Конинский повят, Польша

4 объекта найдено
Земельные участки в Swietne, Польша
Земельные участки
Swietne, Польша
500 м²
€ 12,978
Участок отдыха расположен в Свентне, Вильчинская коммуна. 100 метров от озера Сушевского
Земельные участки в Treby Stare, Польша
Земельные участки
Treby Stare, Польша
1 141 м²
€ 61,914
Земельные участки в Zygmuntowo, Польша
Земельные участки
Zygmuntowo, Польша
935 м²
€ 28,118
Земельные участки в Zygmuntowo, Польша
Земельные участки
Zygmuntowo, Польша
1 001 м²
€ 33,526
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