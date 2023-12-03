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Земельные участки в gmina Swilcza, Польша

1 объект найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Swilcza, Польша
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Swilcza, Польша
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,40 млн
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: Polski
Realting.com
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