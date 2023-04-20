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Земельные участки в gmina Suchy Las, Польша

6 объектов найдено
Земельные участки в Chludowo, Польша
Земельные участки
Chludowo, Польша
1 440 м²
€ 64,888
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка площадью 1440 м2 ( до разделен…
Земельные участки в Zlotniki, Польша
Земельные участки
Zlotniki, Польша
2 662 м²
€ 212,834
ОТДЕЛ СЛУЖБЫ В ZŁOTKÓW k. ВСТРЕЧИ Участок с благоприятными положениями в соответствии с план…
Земельные участки в Biedrusko, Польша
Земельные участки
Biedrusko, Польша
12 857 м²
€ 209,806
Чрезвычайно привлекательный участок с очень большой площадью в Ракоуне недалеко от Мурована …
Земельные участки в Zlotniki, Польша
Земельные участки
Zlotniki, Польша
2 662 м²
€ 215,862
Участок с благоприятными положениями Плана локального пространственного развития ( см. Ниже …
Земельные участки в Chludowo, Польша
Земельные участки
Chludowo, Польша
1 030 м²
€ 56,020
Земельные участки в Zlotniki, Польша
Земельные участки
Zlotniki, Польша
36 300 м²
€ 930,067
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