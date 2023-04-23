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Земельные участки в gmina Skoki, Польша

2 объекта найдено
Земельные участки в Potrzanowo, Польша
Земельные участки
Potrzanowo, Польша
1 272 м²
€ 30,038
Жилой и сервисный участок возле озер! Расположен недалеко от лесов и озер, в городе, гранича…
Земельные участки в Potrzanowo, Польша
Земельные участки
Potrzanowo, Польша
3 712 м²
€ 94,458
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