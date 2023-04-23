ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Польше
Новые дома в Польше
Все новостройки в Польше
10
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Польше
Жилая
Квартира в Польше
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Польше
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Польше
Элитная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Польше
Магазин
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Польше
Найти агента в Польше
Агентства недвижимости в Польше
Агенты в Польше
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Польше
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Польша
Великопольское воеводство
Познанский повят
gmina Rokietnica
Земельные участки в gmina Rokietnica, Польша
Очистить
8 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Mrowino, Польша
1 611 м²
€ 80,504
Если вы ищете тишину и покой вдали от городской суеты, близости к зеленым зонам и в то же вр…
Земельные участки
Rostworowo, Польша
951 м²
€ 55,601
Для любителей тихих, внедорожных мест, а также рядом с большим лесным комплексом. Строительн…
Земельные участки
Rostworowo, Польша
717 м²
€ 46,156
Для любителей тихих, внедорожных мест, а также рядом с большим лесным комплексом. Предлагаем…
Земельные участки
Mrowino, Польша
12 700 м²
€ 210,383
Земельные участки
Kiekrz, Польша
1 568 м²
€ 134,645
Земельные участки
Kiekrz, Польша
2 590 м²
€ 86,182
Земельные участки
Kiekrz, Польша
5 828 м²
€ 405,740
Земельные участки
Kiekrz, Польша
5 828 м²
€ 405,740
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты