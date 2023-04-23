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Земельные участки в gmina Rokietnica, Польша

8 объектов найдено
Земельные участки в Mrowino, Польша
Земельные участки
Mrowino, Польша
1 611 м²
€ 80,504
Если вы ищете тишину и покой вдали от городской суеты, близости к зеленым зонам и в то же вр…
Земельные участки в Rostworowo, Польша
Земельные участки
Rostworowo, Польша
951 м²
€ 55,601
Для любителей тихих, внедорожных мест, а также рядом с большим лесным комплексом. Строительн…
Земельные участки в Rostworowo, Польша
Земельные участки
Rostworowo, Польша
717 м²
€ 46,156
Для любителей тихих, внедорожных мест, а также рядом с большим лесным комплексом. Предлагаем…
Земельные участки в Mrowino, Польша
Земельные участки
Mrowino, Польша
12 700 м²
€ 210,383
Земельные участки в Kiekrz, Польша
Земельные участки
Kiekrz, Польша
1 568 м²
€ 134,645
Земельные участки в Kiekrz, Польша
Земельные участки
Kiekrz, Польша
2 590 м²
€ 86,182
Земельные участки в Kiekrz, Польша
Земельные участки
Kiekrz, Польша
5 828 м²
€ 405,740
Земельные участки в Kiekrz, Польша
Земельные участки
Kiekrz, Польша
5 828 м²
€ 405,740
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