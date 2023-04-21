Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Оборницкий повят
  5. gmina Rogozno

Земельные участки в gmina Rogozno, Польша

5 объектов найдено
Земельные участки в Nienawiszcz, Польша
Земельные участки
Nienawiszcz, Польша
2 744 м²
€ 59,351
Я рад предложить вам привлекательный участок, расположенный во ВТОРОЙ ЛИНИИ ДЫХАНИЯ чистого …
Земельные участки в Nienawiszcz, Польша
Земельные участки
Nienawiszcz, Польша
2 700 м²
€ 80,029
Я рекомендую на продажу прекрасно расположенный участок с береговой линией озера, расположен…
Земельные участки в Garbatka, Польша
Земельные участки
Garbatka, Польша
8 300 м²
€ 367,701
Земельные участки в Nienawiszcz, Польша
Земельные участки
Nienawiszcz, Польша
7 521 м²
€ 154,531
Земельные участки в Nienawiszcz, Польша
Земельные участки
Nienawiszcz, Польша
5 847 м²
€ 120,134
Realting.com
Перейти