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Земельные участки в gmina Oborniki, Польша

4 объекта найдено
Земельные участки в Sepno, Польша
Земельные участки
Sepno, Польша
1 510 м²
€ 81,976
Земельные участки в Kiszewko, Польша
Земельные участки
Kiszewko, Польша
9 758 м²
€ 126,636
Предложение для ценителей красоты природы! Вы мечтаете о доме с захватывающим видом на завод…
Земельные участки в Wargowo, Польша
Земельные участки
Wargowo, Польша
3 376 м²
€ 146,042
Земельные участки в Оборники, Польша
Земельные участки
Оборники, Польша
5 350 м²
€ 410,960
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