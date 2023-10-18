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Земельные участки в gmina Milki, Польша

5 объектов найдено
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 1 401 м²
Если вы ищете участок вокруг тропы Великих Мазурских озер, это предложение идеаль…
€41,663
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 1 020 м²
Если вы ищете участок под застройку на тропе Великих Мазурских озер, это предлож…
€23,790
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 3 177 м²
Если вы ищете участок земли для инвестиций или для собственного размещения в очаровательном …
€23,922
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 14 605 м²
Если вы ищете большой участок под застройку на тропе Великих Мазурских озер, это …
€270,766
Земельные участки в Гижицкий повят, Польша
Земельные участки
Гижицкий повят, Польша
Площадь 2 271 м²
Если вы ищете участок для дома своей мечты, расположенный в тихом и спокойном рай…
€23,541
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