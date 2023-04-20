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Земельные участки в gmina Kostrzyn, Польша

10 объектов найдено
Земельные участки в Siedleczek, Польша
Земельные участки
Siedleczek, Польша
2 379 м²
€ 77,185
Участок площадью 2379м2, Некелька, ул. Nekielska. Передняя ширина около 38м. Участок живопис…
Земельные участки в Siedleczek, Польша
Земельные участки
Siedleczek, Польша
1 324 м²
€ 24,342
Строительный участок в очаровательном городе вдали от шума и суеты, недалеко от леса. Продае…
Земельные участки в Siedleczek, Польша
Земельные участки
Siedleczek, Польша
2 766 м²
€ 59,229
Участок акушерки в Некельке – очаровательный город, окруженный лесами, недалеко от Познани, …
Земельные участки в Siedleczek, Польша
Земельные участки
Siedleczek, Польша
1 350 м²
€ 48,764
Чрезвычайно расположенный строительный участок в лагуне в Некельке! Недвижимость имеет много…
Земельные участки в Gultowy, Польша
Земельные участки
Gultowy, Польша
825 м²
€ 32,444
Строительный участок 825м2 от WZ в Каролево, между Познанью и Вжеснией. Участок находится в …
Земельные участки в Glinka Duchowna, Польша
Земельные участки
Glinka Duchowna, Польша
613 м²
€ 35,689
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка, расположенного в деревне Вруб…
Земельные участки в Trzek, Польша
Земельные участки
Trzek, Польша
1 187 м²
€ 68,998
Сюжет идеально подходит для вас и вашей семьи! Продается строительный участок, идеально расп…
Земельные участки в Klony, Польша
Земельные участки
Klony, Польша
1 502 м²
€ 36,554
Уникальное предложение – строительный участок, расположенный рядом с лесом. Вы мечтаете о до…
Земельные участки в Glinka Duchowna, Польша
Земельные участки
Glinka Duchowna, Польша
75 141 м²
€ 540,737
Земельные участки в Trzek, Польша
Земельные участки
Trzek, Польша
1 205 м²
€ 100,361
Good morning, I invite you to familiarize yourself with the offer of construction plots from…
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