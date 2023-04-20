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Земельные участки в gmina Kornik, Польша

5 объектов найдено
Земельные участки в Moscienica, Польша
Земельные участки
Moscienica, Польша
2 522 м²
€ 183,634
Я приглашаю вас купить прекрасно расположенный участок в городе Боровец недалеко от Познани,…
Земельные участки в Moscienica, Польша
Земельные участки
Moscienica, Польша
1 103 м²
€ 83,273
От имени наших клиентов мы предлагаем очень красивый прямоугольный участок площадью около 11…
Земельные участки в Moscienica, Польша
Земельные участки
Moscienica, Польша
1 509 м²
€ 89,762
Представляю вам строительный участок площадью 1500 м2 в живописной деревне Рогалинк, располо…
Земельные участки в Moscienica, Польша
Земельные участки
Moscienica, Польша
903 м²
€ 63,807
Если вы цените мир и покой? Вы хотите жить в месте, где время, кажется, течет медленнее? Вас…
Земельные участки в Moscienica, Польша
Земельные участки
Moscienica, Польша
847 м²
€ 42,136
Вы думаете положить деньги в пол или искать участок земли для строительства дома? РАСПОЛОЖЕН…
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