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Земельные участки в gmina Kleszczewo, Польша

3 объекта найдено
Земельные участки в Tulce, Польша
Земельные участки
Tulce, Польша
1 194 м²
€ 75,487
Предложение в стадии подготовки Swarzędz / Zalasewo Район, охватываемый изучением условий и …
Земельные участки в Tulce, Польша
Земельные участки
Tulce, Польша
1 001 м²
€ 95,265
Строительный участок в Гарбахе – очень привлекательное место недалеко от долины Михалувка. В…
Земельные участки в Tulce, Польша
Земельные участки
Tulce, Польша
3 002 м²
€ 129,777
Продается участок под застройку 3002 м2, расположенный в Заласево в коммуне Сварзендз. Участ…
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