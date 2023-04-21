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Польша
Великопольское воеводство
Кемпненский повят
gmina Kepno
Земельные участки в gmina Kepno, Польша
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Кемпно, Польша
1 825 м²
€ 56,154
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