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Земельные участки в gmina Kaczory, Польша

1 объект найдено
Земельные участки в Krzewina, Польша
Земельные участки
Krzewina, Польша
1 111 м²
€ 19,222
СТРОИТЕЛЬСТВО ГОЛОВКИ В КРИВЕ Живописная зона всего в 4 минутах от Качзора! Продается недвиж…
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