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Земельные участки в gmina Duszniki, Польша

3 объекта найдено
Земельные участки в Sekowo, Польша
Земельные участки
Sekowo, Польша
10 905 м²
€ 423,937
Я предлагаю на продажу участок АГ в Сенкуве в коммуне Душники. Расположен недалеко от пересе…
Земельные участки в Podrzewie, Польша
Земельные участки
Podrzewie, Польша
793 м²
€ 19,250
Я рекомендую участок под застройку в отличном месте в Поджеви, на ул. Макова, 500 м от маршр…
Земельные участки в Podrzewie, Польша
Земельные участки
Podrzewie, Польша
793 м²
€ 19,250
Я рекомендую участок под застройку в отличном месте в Поджеви, на ул. Макова, 500 м от маршр…
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