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Земельные участки в gmina Dopiewo, Польша

2 объекта найдено
Земельные участки в Wieckowice, Польша
Земельные участки
Wieckowice, Польша
13 000 м²
€ 279,020
Привлекательный участок на продажу в Więckowice с площадью ок. 1,3 га, гм. Допьево, Познань …
Земельные участки в Dopiewo, Польша
Земельные участки
Dopiewo, Польша
1 280 м²
€ 86,518
Продается участок площадью 1280 м2 в отличном месте в Сьерославе в коммуне Тарново-Подгорне …
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