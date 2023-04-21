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Земельные участки в gmina Damaslawek, Польша

2 объекта найдено
Земельные участки в Kopanina, Польша
Земельные участки
Kopanina, Польша
1 187 м²
€ 34,534
Мы представляем вам на продажу один из последних бесплатных строительных участков в этой обл…
Земельные участки в Kopanina, Польша
Земельные участки
Kopanina, Польша
6 589 м²
€ 170,405
Мы представляем вам на продажу 3 участка для строительства и обслуживания с частью связанной…
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