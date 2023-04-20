Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Познанский повят
  5. gmina Czerwonak

Земельные участки в gmina Czerwonak, Польша

6 объектов найдено
Земельные участки в Kliny, Польша
Земельные участки
Kliny, Польша
1 601 м²
€ 107,349
Земельные участки в Kliny, Польша
Земельные участки
Kliny, Польша
2 974 м²
€ 168,710
Земельные участки в Czerwonak, Польша
Земельные участки
Czerwonak, Польша
834 м²
€ 60,562
Участки в Козеглуве ( Червонак ) коммуна на продажу. 4 участка на Познанской улице – вторая …
Земельные участки в Kliny, Польша
Земельные участки
Kliny, Польша
2 286 м²
€ 129,777
Земельные участки в Kliny, Польша
Земельные участки
Kliny, Польша
2 164 м²
€ 136,266
Земельные участки в Czerwonak, Польша
Земельные участки
Czerwonak, Польша
2 126 м²
€ 281,183
Участки для жилья на одну семью или жилого сегмента с возможностью разделения на 3 небольших…
Realting.com
Перейти