Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Мендзыхудский повят
  5. gmina Chrzypsko Wielkie

Земельные участки в gmina Chrzypsko Wielkie, Польша

1 объект найдено
Земельные участки в Bialokosz, Польша
Земельные участки
Bialokosz, Польша
1 258 м²
€ 33,962
HIT: постройтесь в районе Natura 2000, всего в 150 м от озера Бялокоски! Вторая линия здания…
Realting.com
Перейти