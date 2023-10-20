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Земельные участки в gmina Blonie, Польша

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Блоне (Польша), Польша
Земельные участки 1 комната
Блоне (Польша), Польша
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
Привлекательный участок под застройку, расположенный в непосредственной близости от частного…
€55,729
Земельные участки 1 комната в Zukowka, Польша
Земельные участки 1 комната
Zukowka, Польша
Комнаты 1
Площадь 21 112 м²
Этаж 1
Błonie ul. Powstańców, Западный округ Варшавы.   Участок под застройку площадью 21 112 м² с …
€1,14 млн
Realting.com
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