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Земельные участки в Блоне (Польша), Польша

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Блоне (Польша), Польша
Земельные участки 1 комната
Блоне (Польша), Польша
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
Привлекательный участок под застройку, расположенный в непосредственной близости от частного…
€55,558
Realting.com
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