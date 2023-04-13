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Купить земельный участок с видом на море на Северном Кипре

3 объекта найдено
Земельные участкив Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
6 690 м²
€ 85,898
Земельные участкив Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
100 335 м²
€ 28,179
Земельные участкив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
838 м²
€ 68,090
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