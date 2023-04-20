Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Кирения
  4. Karavas

Земельные участки в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,351
Продается земельный участок площадью 530 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,066,943
Продается земельный участок площадью 1320 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 178,006
Продается земельный участок площадью 574 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,351
Продается земельный участок площадью 531 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,351
Продается земельный участок площадью 525 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 263,014
Продается земельный участок площадью 389 кв.м. В Никосии. На территории с возможностью постр…
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 193,191
Продается земельный участок площадью 626 кв.м. В Никосии
Земельные участки в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 125,172
ЗЕМЛЯ НА ПРОДАЖУ С ШИКАРНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ! ЦЕНЫ РАСТУТ! ОТЛИЧНЫЙ ВАРИНТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ! МОЖН…
Земельные участки в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
838 м²
€ 68,373
Земельные участки в Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 63,114
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 129,026
Продается земельный участок площадью 2964 кв.м. В Никосии
Земельные участки в Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
6 690 м²
€ 86,255
Realting.com
Перейти