Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Фамагуста

Земельные участки в Gazimagusa, Турецкая Республика Северного Кипра

24 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 205,700
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 186,150
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 167,450
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 204,850
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 166,600
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,850
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 166,600
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 166,600
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 166,600
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 166,600
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 166,600
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 166,600
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 179,350
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 194,650
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 192,950
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 166,600
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 181,900
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 168,300
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 530,000
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,075,000
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 164,500
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 559,000
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 265,000
Realting.com
Перейти