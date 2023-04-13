Купить земельный участок в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Недвижимость в Фамагусте: виды жилья и преимущества покупки

Еще несколько лет назад из-за конфликта между Северным и Южным Кипром жилая недвижимость в Фамагусте не пользовалась большим спросом. Сейчас ситуация налаживается: растет экономика, развивается медицина, в город заходят крупные торговые сети. Соответственно, становится востребованным жилье: его активно скупают те, кто хотел бы получить ВНЖ или организовать место для регулярного отдыха.

Где можно купить недвижимость в Фамагусте

Главная достопримечательность города — чистые песчаные пляжи. Раньше рядом с ними высились лучшие отели Кипра. Но после войны концепцию сменили, и теперь все чаще их сменяют современные жилые комплексы с небольшими апартаментами-студиями и просторными двухкомнатными и трехкомнатными квартирами.

В остальных районах можно найти жилье на любой вкус:

Элитные виллы с частными бассейнами и большой придомовой территорией. Самая высокая стоимость вилл в Фамагусте фиксируется в историческом районе Вароша. На окраинах покупка обходится дешевле.

Объединенные в архитектурные ансамбли таунхаусы.

Многоквартирные дома, позволяющие купить недвижимость в Фамагусте по выгодной цене.

Наиболее популярны в таких домах дешевые однокомнатные квартиры. Их легко сдать, продать и, к тому же, на них самые низкие налоги.

Преимущества покупки

За последние годы цены на жилье в Фамагусте увеличились на 8-10% и продолжают расти. По прогнозам, через 5 лет квадратный метр здесь подорожает в полтора раза. Поэтому сейчас самый подходящий момент для приобретения недвижимости в Фамагусте и ее окрестностях. Особенно для тех, кто собирается на ПМЖ.