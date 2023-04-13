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Купить земельный участок в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

34 объекта найдено
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 526 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 181,900
Продается земельный участок площадью 582 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 532 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 192,950
Продается земельный участок площадью 619 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 194,650
Продается земельный участок площадью 626 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 179,350
Продается земельный участок площадью 574 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 186,150
Продается земельный участок площадью 592 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 530 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 529 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,300
Продается земельный участок площадью 538 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 525 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 525 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 531 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,850
Продается земельный участок площадью 545 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 166,600
Продается земельный участок площадью 532 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 204,850
Продается земельный участок площадью 658 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 167,450
Продается земельный участок площадью 547 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается земельный участок площадью 716 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,075,000
Продается земельный участок площадью 1320 кв.м. В Никосии
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 164,500
Продается земельный участок площадью 524 кв.м. В Никосии. Территориальная зона: Ka8Коэффицие…
Земельные участкив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 43,997
Земельные участки 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 2964 кв.м. В Никосии
Земельные участкив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 34,569
Земельные участкив Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
6 690 м²
€ 85,898
Земельные участкив Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
100 335 м²
€ 28,179
Земельные участкив Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
61 541 м²
€ 602,334
Земельные участкив Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
4 113 м²
€ 51,853
Земельные участкив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
529 м²
€ 39,806
Земельные участкив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
612 м²
€ 45,044
Земельные участкив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
838 м²
€ 68,090

Недвижимость в Фамагусте: виды жилья и преимущества покупки

Еще несколько лет назад из-за конфликта между Северным и Южным Кипром жилая недвижимость в Фамагусте не пользовалась большим спросом. Сейчас ситуация налаживается: растет экономика, развивается медицина, в город заходят крупные торговые сети. Соответственно, становится востребованным жилье: его активно скупают те, кто хотел бы получить ВНЖ или организовать место для регулярного отдыха.

Где можно купить недвижимость в Фамагусте

Главная достопримечательность города — чистые песчаные пляжи. Раньше рядом с ними высились лучшие отели Кипра. Но после войны концепцию сменили, и теперь все чаще их сменяют современные жилые комплексы с небольшими апартаментами-студиями и просторными двухкомнатными и трехкомнатными квартирами.

В остальных районах можно найти жилье на любой вкус:

  • Элитные виллы с частными бассейнами и большой придомовой территорией. Самая высокая стоимость вилл в Фамагусте фиксируется в историческом районе Вароша. На окраинах покупка обходится дешевле.
  • Объединенные в архитектурные ансамбли таунхаусы.
  • Многоквартирные дома, позволяющие купить недвижимость в Фамагусте по выгодной цене.

Наиболее популярны в таких домах дешевые однокомнатные квартиры. Их легко сдать, продать и, к тому же, на них самые низкие налоги.

Преимущества покупки

За последние годы цены на жилье в Фамагусте увеличились на 8-10% и продолжают расти. По прогнозам, через 5 лет квадратный метр здесь подорожает в полтора раза. Поэтому сейчас самый подходящий момент для приобретения недвижимости в Фамагусте и ее окрестностях. Особенно для тех, кто собирается на ПМЖ.

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