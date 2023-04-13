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Купить земельный участок в Марокко

71 объект найдено
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
30 000 м²
€ 6,684,435
AYKANA real estate agencies is selling land in El Menzeh. Land with an area of 3Ha or 30000 …
Земельные участки 4 спальнив Рабат, Марокко
Земельные участки 4 спальни
Рабат, Марокко
3 ванных комнат 2 379 м²
€ 3,003,762
ИСКЛЮЧЕНИЕ. Агентства недвижимости AYKANA продают виллу в Рабат Суисси Послы. Бывшая вилла н…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
3 307 м²
€ 2,104,359
Агентства недвижимости AYKANA продают землю в Темаре. Земля с площадью 3307 м ². Цена: 8 500…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
45 000 м²
€ 1,980,573
Агентства недвижимости AYKANA продают землю в Сале-Шуле. Земля площадью 45 000 м ² с видом н…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
45 000 м²
€ 1,980,573
Агентства недвижимости AYKANA продают землю в Сале-Шуле. Земля площадью 45 000 м ² с видом н…
Земельные участкив Рабат, Марокко
Земельные участки
Рабат, Марокко
1 919 м²
€ 2,314,795
Агентства недвижимости AYKANA продают землю в Рабате Суисси Бир Касем Земля для Виллы в тупи…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
220 м²
€ 185,679
Агентства недвижимости AYKANA продают землю в Айн Ауда. Земля для виллы, площадью 220 м ². Ц…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
401 м²
€ 1,141,677
AYKANA real estate agencies is selling land in Rabat Hay Riad. Land with an area of 401 m², …
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
429 м²
€ 1,433,811
AYKANA real estate agencies is selling land in Rabat Haut Agdal. Very nice land for villa wi…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
200 м²
€ 160,922
AYKANA real estate agencies are selling land in Ain Aouda. Land for villa with an area of 20…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
30 520 м²
€ 4,951,433
AYKANA agences immobilières met en vente un terrain à El Menzeh. Beau terrain titré de 30.52…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
320 м²
€ 713,006
AYKANA real estate agencies is selling land in Témara Harhoura. Beautiful land of 320 m² wit…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
278 м²
€ 259,950
AYKANA real estate agencies is selling land in Lotissement Al Firdaous Ain Aouda. Land for v…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
302 м²
€ 222,815
Land for sale in Ain Aouda. Lot of semi-detached villa on the corner, with an area of 302 m²…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
201 м²
€ 396,115
You want to buy a land in Temara: A beautiful plot of land for Sale in Temara center with an…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
2 000 м²
€ 9,902,867
Земля на продажу в Рабат Суисси. Земля с двумя фасадами на проспекте Мухаммеда VI площадью 2…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
4 221 м²
€ 6,189,292
Земля на продажу в Рабат Суисси. Земля площадью 4221 м ² на проспекте Мухаммеда VI с фасадом…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
450 м²
€ 1,114,073
Villa for sale in Rabat Youssoufia. Villa to renovate with an area of 450 m² of land, ground…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
330 м²
€ 569,415
Land for sale in Kenitra. Land of three facades, with an area of 330 m² near a shopping cent…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
501 м²
€ 248,067
Want to buy land in Ifrane? Land of 501 m² at the Belle Vue in Ifrane. Price: 1.002.000 dh…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
200 м²
€ 420,872
Want to buy land in Temara Val D'or? A land for villa for sale with an area of 200 m². Pri…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
330 м²
€ 694,439
Want to buy land in Temara Val D'or? A land for villa for sale with an area of 330 m². Pri…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
640 м²
€ 1,138,830
Земля на продажу в Темара Хархура. Коммерческий участок 640 м², на большом проспекте в Валь …
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
4 551 м²
€ 4,703,862
Хотите купить землю в Рабат Суисси? Большая земля в Суисси рядом с мечетью LALLA SOUKAÏNA, …
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
296 м²
€ 222,815
Хотите купить землю в Темара Сиди Яхья Заер? Земля с площадью 296 м ² в Сиди Яхья Заер. Це…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
200 м²
€ 173,300
Want to buy land in Temara Ain Aouda? Land with an area of 200 m² in Ain Aouda. Price: 700…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
210 м²
€ 183,203
Земля на продажу в Тамесне. Земля для виллы в Тамесне, площадью 210 кв. Цена: 740.000 Dhs Не…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
200 м²
€ 198,057
Land for sale in Ain Aouda. Land for villa in Ain Aouda with an area of 200 m². Price: 800.0…
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
1 225 м²
€ 3,032,753
Хотите купить землю в Рабат Суисси? Продается большой участок площадью 1225 м ² на главной …
Земельные участкив Ighrem N Ougdal, Марокко
Земельные участки
Ighrem N Ougdal, Марокко
487 м²
€ 1,085,107
Want to buy land in Mohammedia? Land of 487 m² for villa in Mohammedia. Price: 4.383.000 D…

Недвижимость в Марокко: особенности сделки для нерезидентов, какие объекты пользуются спросом

Эта североафриканская страна привлекает туристов со всего мира. Теплые климатические условия отлично сочетаются с экзотической арабской культурой и европейским уровнем обслуживания. Недвижимость на первичном рынке Марокко оценивается специалистами как выгодное инвестирование денежных средств.

Какие объекты пользуются спросом?

Несмотря на существенные различия в менталитете и территориальную удаленность, купить недвижимость в Марокко не так уж и сложно. Иностранцам предоставляется возможность оформить сделку практически на любой объект, в список ограничений входят только земли сельскохозяйственного назначения. Приобретение имущества дает право на получение статуса ПМЖ и ВНЖ.

Документы должны быть заверены нотариусом. Юридические услуги, пошлину и налоги оплачивает покупатель. В Марокко достаточно хорошо развита традиционная медицина. Иностранцам рекомендуется оформлять страховой полис.

Здесь можно выбрать жилплощадь на любой вкус:

  • Пользуются популярностью роскошные виллы с дизайнерским интерьером, расположенные на побережье. Стоимость комфортабельных загородных домов ниже, по сравнению с аналогичными объектами в ближайшем европейском государстве — Испании.
  • Востребованы среди иностранцев и небольшие усадьбы, оформленные в классическом стиле. Недвижимость в Марокко зачастую используется в качестве второго дома. Здешние условия идеально подходят для отпуска, наслаждения теплой погодой и удивительной экзотикой.
  • Не менее удачное решение — приобрести обустроенные апартаменты. На рынке жилых помещений представлены различные варианты, включая однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Где купить недвижимость в Марокко на выгодных условиях?

Немаловажное значение имеет и расположение недвижимости. Для открытия успешного бизнеса подойдет столица. Рабат — не только административный, но и промышленный центр Марокко. Пригород Сале особенно популярен среди гостей страны.
Прибрежные районы интересны для сдачи жилья в аренду, включая квартиры, вилы и таунхаусы на вторичном рынке недвижимости. Культурная и деловая жизнь кипит в Касабланке, приобретение квадратных метров в крупнейшем и густонаселенном городе Марокко может обеспечить стабильный доход.

Марракеш — еще один выгодный вариант для тех, кто предпочитает жить или отдыхать в городе с развитой инфраструктурой. Несмотря на отдаленное расположение от побережья, третий по величине населенный пункт пользуется большой популярностью. Здесь расположены удивительной красоты сады и парки.

Приобрести квадратные метры в Марокко можно на очень выгодных условиях. Цена на роскошную виллу покажется дешевой в сравнении с аналогичным поместьем, расположенным на Французской Ривьере. Кризис последних нескольких лет отрицательно сказался на местном рынке недвижимости, но эксперты прогнозируют рост потока туристов в страну и повышение интереса к жилью.

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