Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Zelenika-Kuti

Земельные участки с видом на море в Zelenika-Kuti, Черногория

3 объекта найдено
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
5 400 м²
€ 220,000
Недвижимость в Черногории - недостроенный дом и небольшой старый каменный дом на живописном …
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 297,700
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
2 750 м²
€ 350,000
Герцег-Нови, Кумбор — Участок с инфраструктурой и принадлежащей руине, расположен в развиваю…
Realting.com
Перейти