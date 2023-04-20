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Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория

17 объектов найдено
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
255 м²
€ 1,000,000
Продаётся земельный участок с домом в городе Дженовичи, в непосредственной близи от моря и н…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 2,293,200
Участок общей площадью 26.717 м2 расположен на полуострове Луштица, Вучья Увала. Имеет выход…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
5 400 м²
€ 220,000
Недвижимость в Черногории - недостроенный дом и небольшой старый каменный дом на живописном …
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
1 075 м²
€ 250,000
NUM 3121 Land for sale in the area of Djenovici, near the city of Herceg Nvoi. The tot…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
5 400 м²
€ 220,000
Property for sale in Montenegro- unfinished house and a small old stone house on a beautiful…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
1 145 м²
€ 345,000
Plot with beautiful sea views for sale in Kumbor, near the newly planned luxurydevelopment "…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
555 м²
€ 118,000
Property for sale in Montenegro - Plot with a sea view Location: Kumbor, Herceg Novi.The plo…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
1 744 м²
€ 436,000
Plot for sale in Đenovici, Herceg NoviThis plot is located on the great location, close to t…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
840 м²
€ 1,300,000
Plot for sale in Đenovici, Herceg NoviThis plot is located on the great location, right next…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
300 м²
€ 45,000
Plot with sea views for sale in Kumbor, near the new development "Portonovi" and a beautiful…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
13 873 м²
Цена по запросу
Property for sale in Montenegro - Unique project Mimosa Park located on the edge of the Boka…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 300,000
Урбанизованный земельный участок расположен в 400 метрах от моря, рядом с элитным яхт-компле…
Земельные участки в Зеленика, Черногория
Земельные участки
Зеленика, Черногория
€ 35,000
Срочная продажа участка в Зеленике, расположенного в 2 км от моря, с видом на море. Плоащдь …
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 297,700
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
Цена по запросу
Великолепный земельный участок в Баошичи, Герцег-Нови, недалеко от крупнейшей инвестиции в Ч…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
320 м²
€ 2,750,000
Участок с коробкой дома в Дженовичи Участок в Черногории, расположенный в муниципалитете Гер…
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
2 750 м²
€ 350,000
Герцег-Нови, Кумбор — Участок с инфраструктурой и принадлежащей руине, расположен в развиваю…
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