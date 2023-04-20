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Земельные участки в Зеленика, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки в Зеленика, Черногория
Земельные участки
Зеленика, Черногория
€ 35,000
Срочная продажа участка в Зеленике, расположенного в 2 км от моря, с видом на море. Плоащдь …
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