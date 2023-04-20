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Realting.com
Черногория
Община Жабляк
Земельные участки в Община Жабляк, Черногория
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19 объектов найдено
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Земельные участки
Жабляк, Черногория
€ 11,200
Земля вблизи Жабляка Земельный участок со всеми коммуникациями. Площадь участка 400м2. До …
Земельные участки
Bosaca, Черногория
851 м²
€ 15
Жабляк, Савин Кук — Неурбанизированные участки на продажу Продаются два участка в Жабляке не…
Земельные участки
Жабляк, Черногория
17 140 м²
€ 350,000
Продаются два земельных участка общей площадью 17 140 м2 в отличном месте, всего в 6,5 км от…
Земельные участки
Жабляк, Черногория
6 327 м²
€ 635,000
Продается отличный земельный участок площадью 6327 м2 в Жабляке. Он расположен недалеко от л…
Земельные участки
Жабляк, Черногория
€ 75,000
Продаю земельный участок в Жабляк. Участок урбанизирован, имеются все необходимые коммуни…
Земельные участки
Virak, Черногория
300 м²
€ 7,500
Земельные участки вблизи Жабляка Земельные участки находятся в Pošćenski Kraj. Отл…
Земельные участки
Razvrsje, Черногория
1 825 м²
€ 100,000
Урбанизированный участок 1825м2 расположен в идиллическом районе Жабляк, в Мотички Гайсетл. …
Земельные участки
Жабляк, Черногория
€ 236,000
Жабляк - центр черногорского зимнего туризма как и местность не тронутая рукой человека, с н…
Земельные участки
Razvrsje, Черногория
1 400 м²
€ 55
Жабляк, Развршье — Строительные участки для строительства коттеджей Продаются четыре строите…
Земельные участки
Virak, Черногория
3 830 м²
€ 75,000
Жабляк, Вирак — Земля у подножия горы Дурмитор Этот треугольный участок расположен на наклон…
Земельные участки
Virak, Черногория
3 360 м²
€ 79,000
Жабляк, Пашина Вода — Земля у подножия вершины Савин Кук под постройку коттеджей Продается з…
Земельные участки
Pasina voda, Черногория
1 806 м²
€ 16,000
Жабляк, Пашина Вода — Земельный участок возле этно деревни Шлеме. Спецпредложение! Продается…
Земельные участки
Virak, Черногория
5 300 м²
€ 25
Жабляк, Вирак — Земля под строительство туристического курорта с бунгало Отличный участок с …
Земельные участки
Жабляк, Черногория
30 000 м²
€ 300,000
Жабляк, Подконь — Большой земельный участок на продажу Этот земельный участок расположен …
Земельные участки
Ковачка долина, Черногория
20 000 м²
€ 60
Жабляк, Ковачка Долина — Земля под строительство дома или комплекса на уникальной позиции. Э…
Земельные участки
Moticki gaj, Черногория
49 610 м²
€ 1,000,000
Жабляк, Мотички гай — Земля под прооект возле национального парка Дурмитор на продажу Цена:…
Земельные участки
Ковачка долина, Черногория
2 551 м²
€ 28,000
Земельный участок расположен в деревне Ускоци, в районе Жабляка. Он расположен на высоте 1.6…
Земельные участки
Mezdo, Черногория
910 м²
€ 91,000
Привлекательный участок расположен в Тепачко Поле, примерно в 50 метрах от главной дороги и …
Земельные участки
Жабляк, Черногория
€ 572,000
Код объекта - 1.27.15.3560Участок на коньоне Тара Продаётсся участок на каньоне Тара в на…
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