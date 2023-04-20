Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Жабляк
  4. Жабляк

Земельные участки в Жабляк, Черногория

7 объектов найдено
Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
€ 11,200
Земля вблизи Жабляка Земельный участок со всеми коммуникациями. Площадь участка 400м2. До …
Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
17 140 м²
€ 350,000
Продаются два земельных участка общей площадью 17 140 м2 в отличном месте, всего в 6,5 км от…
Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
6 327 м²
€ 635,000
Продается отличный земельный участок площадью 6327 м2 в Жабляке. Он расположен недалеко от л…
Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
€ 75,000
Продаю земельный участок в Жабляк. Участок урбанизирован, имеются все необходимые коммуни…
Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
€ 236,000
Жабляк - центр черногорского зимнего туризма как и местность не тронутая рукой человека, с н…
Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
30 000 м²
€ 300,000
Жабляк, Подконь — Большой земельный участок  на продажу   Этот земельный участок расположен …
Земельные участки в Жабляк, Черногория
Земельные участки
Жабляк, Черногория
€ 572,000
Код объекта - 1.27.15.3560Участок на коньоне Тара    Продаётсся участок на каньоне Тара в на…
Realting.com
Перейти