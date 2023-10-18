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Земельные участки в Община Ульцинь, Черногория

13 объектов найдено
Земельные участки в Ульцинь, Черногория
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
Земельный участок расположен недалеко от дороги Бар-Улцинь, ведущей к албанской границе Солн…
€420,000
Земельные участки в Ульцинь, Черногория
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
Ищете лучший участок земли для строительства дома своей мечты или небольшой этнической дерев…
€150
Земельные участки с парковкой в Община Ульцинь, Черногория
Земельные участки с парковкой
Община Ульцинь, Черногория
Продается большой участок, окруженный оливковыми рощами и лесами, с возможностью строительст…
€531,612
Земельные участки в Ульцинь, Черногория
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
Площадь 1 000 м²
NUM 2853 Land for sale in Kruce, which is located between cities Ulcinj i Bar. The plot c…
€170,000
Земельные участки в Ульцинь, Черногория
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
Площадь 1 872 м²
NUM 3244 Plot for sale in the Ulcinj. The total area of the plot is 1872 m2 and it …
€400,000
Земельные участки с видом на море, в центре города, с видом на горы в Ульцинь, Черногория
Земельные участки с видом на море, в центре города, с видом на горы
Ульцинь, Черногория
Площадь 8 000 м²
Земля для инвестиций в центре Ульциня. Поверхность 8000м2 указана как дерево в бумагах, кото…
€1,20 млн
Земельные участки с видом на море в Круче, Черногория
Земельные участки с видом на море
Круче, Черногория
Площадь 200 м²
Участок земли 200 м2 в 5 минутах ходьбы от моря…
€35,000
Земельные участки с видом на море в Ульцинь, Черногория
Земельные участки с видом на море
Ульцинь, Черногория
Улцинь, Пинеш — Земля под застройку гостиницы, исключительное местоположение Характеристики …
Цена по запросу
Земельные участки с видом на море в Ульцинь, Черногория
Земельные участки с видом на море
Ульцинь, Черногория
Продается  земельный участок в зелёной заповедной зоне Ульцина, на первой береговой линии. У…
€2,20 млн
Земельные участки с видом на море в Ульцинь, Черногория
Земельные участки с видом на море
Ульцинь, Черногория
Площадь 8 708 м²
Ульцинь, Центр – Земельный участок под строительство у моря на продажу.  Этот строительный у…
€1,20 млн
Земельные участки с видом на море в Sveti Djordje, Черногория
Земельные участки с видом на море
Sveti Djordje, Черногория
Площадь 82 000 м²
Ульцинь, Велика Плажа – Урбанизованая земля у пляжа под проект строительства   Эта земля под…
€130
Земельные участки в Donji Stoj - Shtoji i Poshtem, Черногория
Земельные участки
Donji Stoj - Shtoji i Poshtem, Черногория
Площадь 2 230 м²
Улцинь, Велика плажа – Строительный участок недалеко от моря на продажу Продается строительн…
€380,000
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Община Ульцинь, Черногория
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Община Ульцинь, Черногория
Код объекта - 2.29.15.2925Улцинь-Бриска Гора. Земля площадью 57 400м2 Урбанизация в процессе…
€1,03 млн
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