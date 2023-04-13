Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Тиват
  4. Тиват

Купить земельный участок с бассейном в Тиват, Черногория

1 объект найдено
Земельные участкив Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 250,000
Расположение: Тиват Площадь участка: 1049 кв.м.Продается урбанизированный участок в районе Д…
Realting.com
Перейти