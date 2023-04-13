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Купить земельный участок с видом на море в Тиват, Черногория

7 объектов найдено
Земельные участкив Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Земельные участкив Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 412,000
Земельный участок в Тиват, площадью 1030 м2. Участок продается сразу с проектом. На участке …
Земельные участкив Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 129,000
Земельные участкив Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 250,000
Расположение: Тиват Площадь участка: 1049 кв.м.Продается урбанизированный участок в районе Д…
Земельные участкив Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 240,000
Урбанизированный участок на первой линии в Крашичи. Площадь земельного участка 270м2. Коммун…
Земельные участкив Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 79,000
Великолепный урбанизированный участок земли для строительства дома в 50 метрах от моря, с па…
Земельные участкив Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
1 907 м²
€ 286,100
Урбанизированный участок в Тивате с разрешением строит четыре здания. Находится в одну минут…
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