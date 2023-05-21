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Земельные участки с бассейном в Община Тиват, Черногория

2 объекта найдено
Земельные участки в Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
Цена по запросу
Уникальная возможность — один из последних больших участков на 1 линии в пос. Крашичи. Разре…
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 250,000
Расположение: Тиват Площадь участка: 1049 кв.м.Продается урбанизированный участок в районе Д…
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