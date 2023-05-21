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Черногория
Община Тиват
Земельные участки с видом на море в Община Тиват, Черногория
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17 объектов найдено
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Земельные участки
Крашичи, Черногория
€ 999,000
Земельный участок на первой линии в посёлке Крашичи. Есть все коммуникации, возможно построи…
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Земельные участки
Тиват, Черногория
Цена по запросу
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Земельные участки
Радовичи, Черногория
Цена по запросу
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Земельные участки
Крашичи, Черногория
20 995 м²
€ 9,447,750
Тиват, Крашичи — Участок на берегу с готовым проектом отеля 5 звезд на полуострове Луштица Р…
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Земельные участки
Крашичи, Черногория
Цена по запросу
Уникальная возможность — один из последних больших участков на 1 линии в пос. Крашичи. Разре…
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Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 412,000
Земельный участок в Тиват, площадью 1030 м2. Участок продается сразу с проектом. На участке …
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Земельные участки
Лепетане, Черногория
1 332 м²
€ 250,000
УЧАСТОК 1332 М2 В КАМЕНАРИ, 80 МЕТРОВ ДО МОРЯ |…
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Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 129,000
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Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 250,000
Расположение: Тиват Площадь участка: 1049 кв.м.Продается урбанизированный участок в районе Д…
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Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 240,000
Урбанизированный участок на первой линии в Крашичи. Площадь земельного участка 270м2. Коммун…
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Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 79,000
Великолепный урбанизированный участок земли для строительства дома в 50 метрах от моря, с па…
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Земельные участки
Крашичи, Черногория
€ 550,000
Продается участок, который находится в пригороде Тивата, поселок Крашичи. Участок размером 4…
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Земельные участки
Крашичи, Черногория
€ 5,207,500
Урбанизированный земельный участок площадью 10 415 кв.м., расположенный в районе п. Крашичи,…
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Земельные участки
Радовичи, Черногория
7 119 м²
€ 1,100,000
Строительный участок на первой линии моря — Тиват, Луштица полуостров Этот строительный уч…
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Земельные участки
Тиват, Черногория
1 907 м²
€ 286,100
Урбанизированный участок в Тивате с разрешением строит четыре здания. Находится в одну минут…
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Земельные участки
Крашичи, Черногория
5 500 м²
Цена по запросу
Тиват, Крашичи — Участок на первой линии моря на Луштице Отличный земельный участок площадью…
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Земельные участки
Крашичи, Черногория
10 415 м²
€ 5,207,500
Урбанизированный земельный участок площадью 10 415 кв.м., расположенный в районе п. Краши…
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