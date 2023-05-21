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Земельные участки с видом на море в Община Тиват, Черногория

17 объектов найдено
Земельные участки в Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
€ 999,000
Земельный участок на первой линии в посёлке Крашичи. Есть все коммуникации, возможно построи…
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки в Радовичи, Черногория
Земельные участки
Радовичи, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки в Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
Площадь 20 995 м²
€ 9,447,750
Тиват, Крашичи — Участок на берегу с готовым проектом отеля 5 звезд на полуострове Луштица Р…
Земельные участки в Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
Цена по запросу
Уникальная возможность — один из последних больших участков на 1 линии в пос. Крашичи. Разре…
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 412,000
Земельный участок в Тиват, площадью 1030 м2. Участок продается сразу с проектом. На участке …
Земельные участки в Лепетане, Черногория
Земельные участки
Лепетане, Черногория
Площадь 1 332 м²
€ 250,000
УЧАСТОК 1332 М2 В КАМЕНАРИ, 80 МЕТРОВ ДО МОРЯ |…
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 129,000
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 250,000
Расположение: Тиват Площадь участка: 1049 кв.м.Продается урбанизированный участок в районе Д…
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 240,000
Урбанизированный участок на первой линии в Крашичи. Площадь земельного участка 270м2. Коммун…
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 79,000
Великолепный урбанизированный участок земли для строительства дома в 50 метрах от моря, с па…
Земельные участки в Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
€ 550,000
Продается участок, который находится в пригороде Тивата, поселок Крашичи. Участок размером 4…
Земельные участки в Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
€ 5,207,500
Урбанизированный земельный участок площадью 10 415 кв.м., расположенный в районе п. Крашичи,…
Земельные участки в Радовичи, Черногория
Земельные участки
Радовичи, Черногория
Площадь 7 119 м²
€ 1,100,000
Строительный участок на первой линии моря — Тиват, Луштица полуостров   Этот строительный уч…
Земельные участки в Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Площадь 1 907 м²
€ 286,100
Урбанизированный участок в Тивате с разрешением строит четыре здания. Находится в одну минут…
Земельные участки в Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
Площадь 5 500 м²
Цена по запросу
Тиват, Крашичи — Участок на первой линии моря на Луштице Отличный земельный участок площадью…
Земельные участки в Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
Площадь 10 415 м²
€ 5,207,500
Урбанизированный земельный участок площадью 10 415 кв.м., расположенный в районе п. Краши…
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