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Земельные участки
Черногория
Община Тиват
Земельные участки в Община Тиват, Черногория
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97 объектов найдено
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Земельные участки с видом на море, в центре города, с видом на горы
Тиват, Черногория
Продается участок в центре Тивата под строительство отеля 4* или жилой комплек в формате ко…
€5,00 млн
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Земельные участки
Тиват, Черногория
Урбанизированный участок с панорамным видом на Тиватский залив. Знаменитый жилой комплекс По…
€150,000
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Земельные участки
Тиват, Черногория
Продается участок площадью 1024 м2 в Тивате! Идеальный вариант для инвестирования! У…
€245,760
Рекомендовать
Земельные участки
Тиват, Черногория
Продается участок площадью 1024 м2 в Тивате! Идеальный вариант для инвестирования! У…
€245,760
Рекомендовать
Земельные участки
Тиват, Черногория
Урбанизированный участок с панорамным видом на Тиватский залив. Знаменитый жилой комплекс По…
€150,000
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Земельные участки с парковкой, с видом на море, с садом
Тиват, Черногория
1 800 м²
Продается урбанизированный участок в красивом месте Донья Ластва Тивате, на котором есть пот…
€2,35 млн
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Земельные участки с видом на море
Крашичи, Черногория
330 м²
Сдается однокомнатная квартира 25м2 в Рафаиловичах. Квартира расположена в доме, на третьем …
€90,000
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Земельные участки с видом на море, с садом
Крашичи, Черногория
1 710 м²
Люкс однокомнатная квартира в аренду, в туристическом и деловом комплексе Tre Canne в Будве.…
€472,000
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Земельные участки с видом на море
Крашичи, Черногория
Продажа дома с бассейном в Куляче.Участок имеет площадь 2184м2.Все подведено: электричество,…
€2,64 млн
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Земельные участки с видом на горы, с видом на город
Тиват, Черногория
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок, в районе Свети Стефан, муниципалитет Будв…
€175,000
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Земельные участки
Тиват, Черногория
Сдается красивая, роскошно обставленная однокомнатная квартира в самом центре Будвы возле TQ…
€175,000
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Земельные участки с видом на море
Тиват, Черногория
Представляем вам прекрасную виллу, расположенную на первой линии моря в идиллическом городке…
€239,000
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Земельные участки с видом на море
Тиват, Черногория
Представляем вам прекрасную виллу, расположенную на первой линии моря в идиллическом городке…
€550,000
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Земельные участки
Тиват, Черногория
Продается участок площадью 1024 м2 в Тивате! Идеальный вариант для инвестирования! У…
€245,760
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Земельные участки
Тиват, Черногория
ID 693 Продается урбанизированый участок в Тивате, поселок Кавач Площадь участка 406 м…
€65,000
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Земельные участки
Тиват, Черногория
Урбанизированный участок с панорамным видом на Тиватский залив. Знаменитый жилой комплекс По…
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Богишичи, Черногория
325 м²
Земельный строительный участок в потрясающем месте Богишичи на полуострове Луштица. До ближа…
€125,000
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Земельные участки
Крашичи, Черногория
279 м²
Горячее предложение! Урбанизированный участок в 50 метрах от моря. Разрешено строительство …
€115,000
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Земельные участки
Тиват, Черногория
1 074 м²
Продается участок 1024 м2 с идейным проектом в Тивате, район Мрчевац. Участок расположе…
€245,000
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Земельные участки
Тиват, Черногория
608 м²
Продается участок земли в районе Мрчевац, город Тиват. Участок площадью 608 м2 продает…
€175,000
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Земельные участки
Крашичи, Черногория
507 м²
Продается участок в поселке Крашичи на полуострове Луштица. Урбанизированный участок площад…
€100,000
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Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
Описание Тиватская ривьера, район Крашичи. Земельный участок под элитное строительство Р…
€110,000
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Земельные участки
Община Тиват, Черногория
Код объекта - 1.28.15.9130Участок 2500 кв.мРасположен в Тивате район рынок Перт. На участке…
€675,000
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Земельные участки
Община Тиват, Черногория
Код объекта - 1.28.15.9131Продается участок с домом в Тивате 530 кв.мЕсть свой сад и вид на …
€330,000
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Земельные участки
Община Тиват, Черногория
Код объекта - 1.28.15.9189Участок 2000 кв.мНа участке вода и электричествоПоловина старого д…
€400,000
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Земельные участки
Община Тиват, Черногория
80 м²
Код объекта - 1.28.15.9326Участок в Тивате, район Брда 1800 м2. Дом 80м2 Два этажа, свой пар…
€540,000
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Земельные участки
Община Тиват, Черногория
Код объекта - 1.28.15.9566Большой урбанизированный участок в Тивате Характеристики участка: …
€495,000
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Земельные участки
Община Тиват, Черногория
Код объекта - 1.28.15.9697Предлагается к продаже земельный участок с домом Мажино (Тиват)13…
€890,000
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Земельные участки
Община Тиват, Черногория
Код объекта - 1.28.15.11112Продается участок в Кавач. 8000 м2 Видовая земля. Море, горы. М…
€560,000
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Земельные участки
Тиват, Черногория
К продаже предлагаем инвестиционный участок с разрешением на стоительство малоквартирного до…
€375,000
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