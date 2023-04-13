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Realting.com
Черногория
Община Тиват
Тиват
Купить земельный участок в Тиват, Черногория
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37 объектов найдено
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Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 150,000
Урбанизированный участок с панорамным видом на Тиватский залив. Знаменитый жилой комплекс По…
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 150,000
Урбанизированный участок с панорамным видом на Тиватский залив. Знаменитый жилой комплекс По…
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 450,000
Продается урбанизированный участок в Тивате с живописным панорамным видом, в том числе на По…
Земельные участки
Тиват, Черногория
705 м²
€ 235,000
Продаётся земля в Тивате, в пригороде Селяново. Общая площадь участка составляет 705м2. Учас…
Земельные участки
Тиват, Черногория
528 м²
€ 95,000
Участок в Тивате представляет собой прямоугольный участок земли площадью 528 квадратных метр…
Земельные участки
Тиват, Черногория
1 011 м²
€ 200,000
Продается земельный участок в Радовичи, недалеко от города Тиват. Общая площадь участка 1011…
Земельные участки
Тиват, Черногория
6 137 м²
€ 1,800,000
NUM 633 Продажа земли общей площадью 6137 м2, всего в 15 м от моря в заливе Тиват, в Боги…
Земельные участки
Тиват, Черногория
123 000 м²
€ 850,000
NUM 1520 Продается земельный участок в районе Лепетани, в 300 м от моря. Общая площадь зем…
Земельные участки
Тиват, Черногория
452 м²
€ 56,000
NUM 1068 Продается земельный участок на окраине Тивата, села Красичи. Площадь участка соста…
Земельные участки
Тиват, Черногория
1 554 м²
€ 135,000
NUM 1825 Большой участок с видом на море на продажу. Земля расположена в районе Кавац, Тива…
Земельные участки
Тиват, Черногория
274 м²
€ 39,000
NUM 1882 Земельный участок на продажу в Красичи, Тиват. Есть возможность строительства 4-…
Земельные участки
Тиват, Черногория
1 258 м²
€ 170,000
NUM 2102 Urbanized land for sale with area 1258 m2. The plot is located in Mrcevac, Tiv…
Земельные участки
Тиват, Черногория
10 415 м²
€ 1,420,000
NUM 2279 Продается земельный участок 10415 м2. Сайт расположен в Черногории в районе Красич…
Земельные участки
Тиват, Черногория
635 м²
€ 85,000
NUM 2277 Участок на продажу в районе Радовичи, всего в километре от знаменитого песчано…
Земельные участки
Тиват, Черногория
984 м²
€ 280,000
NUM 2216 Участок на продажу всего в 50 м от моря в деревне Гошичи, район Тиват. Участок…
Земельные участки
Тиват, Черногория
1 789 м²
€ 75,000
NUM 3305 Продается земельный участок в районе Джурасевичи. Участок имеет площадь 1789м2. П…
Земельные участки
Тиват, Черногория
507 м²
€ 140,000
NUM 3366 Участок на продажу в селе Красичи недалеко от города Тиват. Участок имеет площ…
Земельные участки
Тиват, Черногория
7 760 м²
€ 300,000
ВЫГОДНЫЙ УЧАСТОК 7760 М2 В ТИВАТЕ ЗА 300.000 € …
Земельные участки
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Богишичи, Черногория
1 666 м²
€ 893,000
Недвижимость на продажу в Черногории - Участок с прекрасным видом на море в Голубом горизонт…
Земельные участки
Тиват, Черногория
9 000 м²
€ 1,500,000
Красивый аутентичный традиционный средиземноморский дом с великолепным видом на море, распол…
Земельные участки
Тиват, Черногория
216 м²
€ 425,000
Отличный дом, который нужно отремонтировать, чтобы продать на побережье в Донья Ластва, с пр…
Земельные участки
Тиват, Черногория
6 184 м²
€ 619,000
Урбанизированный участок на продажу в отличном месте с прекрасным видом на море в деревне Ка…
Земельные участки
Тиват, Черногория
477 м²
€ 430,000
House for reconstruction with plot for sale in a quiet place Donja Lastva, Tivat.This house …
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 412,000
Земельный участок в Тиват, площадью 1030 м2. Участок продается сразу с проектом. На участке …
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 129,000
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 110,000
Урбанизованный участок площадью 676 м2 расположен в районе Томичичи, Тиват. Электричество, в…
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 145,000
Участок площадью 435 м2. Общая площадь застройки (GBA) до 335м2, фундамент здания до 168м2. …
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 142,000
Урбанизованный участок расположен в Селяново в 700 метрах от моря. Площадь участка 770 м2, н…
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 250,000
Расположение: Тиват Площадь участка: 1049 кв.м.Продается урбанизированный участок в районе Д…
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