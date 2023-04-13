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Купить земельный участок с бассейном в Черногории

12 объектов найдено
Земельные участкив Черногория, Черногория
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 230,000
Продается урбанизованный участок в Прчане, в Боко-Которском заливе. Участок имеет площадь 56…
Земельные участкив Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 1,050,000
Участок на первой линии моря в пос. Столив, площадью 2062 м2. Имеется идейный проект на стро…
Земельные участкив Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
Цена по запросу
Уникальная возможность — один из последних больших участков на 1 линии в пос. Крашичи. Разре…
Земельные участкив Столив, Черногория
Земельные участки
Столив, Черногория
€ 250,000
Участок в Столиве расположен в 250 метрах от моря.Земельный участок площадью 1518 м2. Максим…
Земельные участкив Котор, Черногория
Земельные участки
Котор, Черногория
€ 800,000
Урбанизированный участок в Которе, район Шкаляри. Панорамный вид на море!Площадь — 4.004 м2.…
Земельные участкив Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
€ 250,000
Расположение: Тиват Площадь участка: 1049 кв.м.Продается урбанизированный участок в районе Д…
Земельные участкив Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 250,000
Урбанизированный участок на 1 линии моря в пос. Стрп (Strp, Котор), площадью 1142м2, с прекр…
Земельные участки 5 спаленв Будва, Черногория
Земельные участки 5 спален
Будва, Черногория
4 ванных комнат 364 м²
€ 1,000,000
Описание Здания элегантно спроектированы, используя современные строительные материалы. Они …
Земельные участкив Kostanjica, Черногория
Земельные участки
Kostanjica, Черногория
€ 4,200,000
Урбанизированный участок земли в 5 метрах от моря, в Боко-Которской бухте.
Земельные участкив Rijeka-Rezevici, Черногория
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
24 700 м²
€ 16,000,000
Уникальный земельный участок в посёлке Режевичи на первой линии моря в живописном месте Б…
Земельные участкив Rijeka-Rezevici, Черногория
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
€ 750,000
К продаже предлагается урбанизированный земельный участок в Режевичах. Общая площадь участка…
Земельные участкив Община Никшич, Черногория
Земельные участки
Община Никшич, Черногория
€ 1,500,000
Земельный участок расположенный в предгорной долине протяженностью более 10 км. на расстоя…
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