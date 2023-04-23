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Земельные участки в Stari Bar, Черногория

2 объекта найдено
Земельные участки в Stari Bar, Черногория
Земельные участки
Stari Bar, Черногория
14 443 м²
€ 180,000
Продается оливковая плантация, состоящая из 300 оливковых деревьев. Плантация расположена не…
Земельные участки в Stari Bar, Черногория
Земельные участки
Stari Bar, Черногория
2 363 м²
€ 259,930
Участок с 50 оливковыми деревьями  площадью  2363м2, рядом со старым Баром. До участка дорог…
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