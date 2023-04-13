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Купить земельный участок с видом на море в Черногории

261 объект найдено
Земельные участкив Черногория, Черногория
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 200,000
Земельные участкив Черногория, Черногория
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 220,000
Площадь участка 3000 кв.м, из которых урбанизовано 500 кв.м Разрешено строительство дома. Уч…
Земельные участкив Будва, Черногория
Земельные участки
Будва, Черногория
500 м²
€ 400
Участок расположен в урбанизованном месте на Барской ривьере 1 линия от пляжа, по соседству…
Земельные участкив Katun-Rezevici, Черногория
Земельные участки
Katun-Rezevici, Черногория
1 108 м²
€ 750
Budva, Perazica Do – Земля застройки у моря с великолепным видом на две виллы Земельный учас…
Земельные участкив Троица, Черногория
Земельные участки
Троица, Черногория
€ 800,000
Земельные участкив Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
5 400 м²
€ 220,000
Недвижимость в Черногории - недостроенный дом и небольшой старый каменный дом на живописном …
Земельные участкив Glavaticici, Черногория
Земельные участки
Glavaticici, Черногория
2 216 м²
€ 250,000
Урбанизированный участок 2216м2 с панорамным видом на море. На этом участке есть разрешение …
Земельные участкив Липцы, Черногория
Земельные участки
Липцы, Черногория
7 010 м²
€ 1,402,000
Недвижимость на продажу в Черногории -Участок в селе Липчи, Которский залив. Рядом с пляжем,…
Земельные участкив Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
11 032 м²
€ 441,280
Инвестиционный участок с прекрасным видом на море на продажу в Мельине, недалеко от Герцег-Н…
Земельные участкив Krimovice, Черногория
Земельные участки
Krimovice, Черногория
3 079 м²
€ 300,000
Этот обращенный на юг, красиво расположенный и легко доступный участок земли имеет площадь 3…
Земельные участкив Пржно, Черногория
Земельные участки
Пржно, Черногория
1 813 м²
€ 635,000
Продажа недвижимости в Черногории. Участок с видом на море в Подличаке, тихой части Будвы, в…
Земельные участкив Katun-Rezevici, Черногория
Земельные участки
Katun-Rezevici, Черногория
1 700 м²
€ 340,000
Недвижимость на продажу в Черногории - Урбанизированный участок с видом на море в Режевичи, …
Земельные участкив Мойдеж, Черногория
Земельные участки
Мойдеж, Черногория
4 261 м²
€ 228,350
Продается большой участок с прекрасным видом на море в Мойдезе, тихой деревне, примерно в 20…
Земельные участкив Morinj, Черногория
Земельные участки
Morinj, Черногория
1 876 м²
€ 300,000
Участок со старым каменным домом на продажу в Моринье недалеко от Пераста, Которский залив -…
Земельные участкив Будва, Черногория
Земельные участки
Будва, Черногория
2 665 м²
€ 7,500,000
Продается урбанизированный земельный участок с существующим объектом (отелем) и проектным пр…
Земельные участкив Rijeka-Rezevici, Черногория
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
2 527 м²
€ 308,000
Будва, Режевичи — Земельный участок под строительство отеля и виллы Участок расположен в пос…
Земельные участкив Херцег-Нови, Черногория
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
€ 1,079,450
Участок находится в пригороде ГН, Требесин. Место хорошее, выше Мелине, как ехать на Боснию …
Земельные участкив Mrkovi, Черногория
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
200 м²
Цена по запросу
Земельные участкив Биела, Черногория
Земельные участки
Биела, Черногория
€ 1,300,000
Участок в Биела общей площадью 11551 кв.м. Состоит из 10 кадастровых единиц, 9 из которых ур…
Земельные участкив Крашичи, Черногория
Земельные участки
Крашичи, Черногория
€ 999,000
Земельный участок на первой линии в посёлке Крашичи. Есть все коммуникации, возможно построи…
Земельные участкив Rustovo, Черногория
Земельные участки
Rustovo, Черногория
4 700 м²
€ 1,100,000
Будва, Тудоровичи — Участок с разрешением на строительство 9 объектов Этот урбанизированный …
Земельные участкив Blizikuce, Черногория
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
1 560 м²
€ 390,000
Будва, Тудоровичи — Участок с разрешением на строительство на продажу Продается участок в ок…
Земельные участкив Черногория, Черногория
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 400,000
Месторасположение: Черногория, Будванская ривьера район Куляче, деревня Челобрдо. 5200 кв.м.…
Земельные участкив Черногория, Черногория
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 590,000
Земля находится в первой зоне над побережьем Столив, 6 км до Тивата, 8 км до Котора. Исключи…
Земельные участкив Черногория, Черногория
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 230,000
Продается урбанизованный участок в Прчане, в Боко-Которском заливе. Участок имеет площадь 56…
Земельные участкив Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Цена по запросу
Земельные участкив Blizikuce, Черногория
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
Цена по запросу
Земельные участкив Тиват, Черногория
Земельные участки
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Земельные участкив Радовичи, Черногория
Земельные участки
Радовичи, Черногория
Цена по запросу
Земельные участкив Rijeka-Rezevici, Черногория
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
Цена по запросу
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