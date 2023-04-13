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Realting.com
Черногория
Купить земельный участок с видом на море в Черногории
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261 объект найдено
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Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 200,000
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 220,000
Площадь участка 3000 кв.м, из которых урбанизовано 500 кв.м Разрешено строительство дома. Уч…
Земельные участки
Будва, Черногория
500 м²
€ 400
Участок расположен в урбанизованном месте на Барской ривьере 1 линия от пляжа, по соседству…
Земельные участки
Katun-Rezevici, Черногория
1 108 м²
€ 750
Budva, Perazica Do – Земля застройки у моря с великолепным видом на две виллы Земельный учас…
Земельные участки
Троица, Черногория
€ 800,000
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
5 400 м²
€ 220,000
Недвижимость в Черногории - недостроенный дом и небольшой старый каменный дом на живописном …
Земельные участки
Glavaticici, Черногория
2 216 м²
€ 250,000
Урбанизированный участок 2216м2 с панорамным видом на море. На этом участке есть разрешение …
Земельные участки
Липцы, Черногория
7 010 м²
€ 1,402,000
Недвижимость на продажу в Черногории -Участок в селе Липчи, Которский залив. Рядом с пляжем,…
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
11 032 м²
€ 441,280
Инвестиционный участок с прекрасным видом на море на продажу в Мельине, недалеко от Герцег-Н…
Земельные участки
Krimovice, Черногория
3 079 м²
€ 300,000
Этот обращенный на юг, красиво расположенный и легко доступный участок земли имеет площадь 3…
Земельные участки
Пржно, Черногория
1 813 м²
€ 635,000
Продажа недвижимости в Черногории. Участок с видом на море в Подличаке, тихой части Будвы, в…
Земельные участки
Katun-Rezevici, Черногория
1 700 м²
€ 340,000
Недвижимость на продажу в Черногории - Урбанизированный участок с видом на море в Режевичи, …
Земельные участки
Мойдеж, Черногория
4 261 м²
€ 228,350
Продается большой участок с прекрасным видом на море в Мойдезе, тихой деревне, примерно в 20…
Земельные участки
Morinj, Черногория
1 876 м²
€ 300,000
Участок со старым каменным домом на продажу в Моринье недалеко от Пераста, Которский залив -…
Земельные участки
Будва, Черногория
2 665 м²
€ 7,500,000
Продается урбанизированный земельный участок с существующим объектом (отелем) и проектным пр…
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
2 527 м²
€ 308,000
Будва, Режевичи — Земельный участок под строительство отеля и виллы Участок расположен в пос…
Земельные участки
Херцег-Нови, Черногория
€ 1,079,450
Участок находится в пригороде ГН, Требесин. Место хорошее, выше Мелине, как ехать на Боснию …
Земельные участки
Mrkovi, Черногория
200 м²
Цена по запросу
Земельные участки
Биела, Черногория
€ 1,300,000
Участок в Биела общей площадью 11551 кв.м. Состоит из 10 кадастровых единиц, 9 из которых ур…
Земельные участки
Крашичи, Черногория
€ 999,000
Земельный участок на первой линии в посёлке Крашичи. Есть все коммуникации, возможно построи…
Земельные участки
Rustovo, Черногория
4 700 м²
€ 1,100,000
Будва, Тудоровичи — Участок с разрешением на строительство 9 объектов Этот урбанизированный …
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
1 560 м²
€ 390,000
Будва, Тудоровичи — Участок с разрешением на строительство на продажу Продается участок в ок…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 400,000
Месторасположение: Черногория, Будванская ривьера район Куляче, деревня Челобрдо. 5200 кв.м.…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 590,000
Земля находится в первой зоне над побережьем Столив, 6 км до Тивата, 8 км до Котора. Исключи…
Земельные участки
Черногория, Черногория
€ 230,000
Продается урбанизованный участок в Прчане, в Боко-Которском заливе. Участок имеет площадь 56…
Земельные участки
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Радовичи, Черногория
Цена по запросу
Земельные участки
Rijeka-Rezevici, Черногория
Цена по запросу
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