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Земельные участки с бассейном в Рисан, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки в Рисан, Черногория
Земельные участки
Рисан, Черногория
€ 250,000
Урбанизированный участок на 1 линии моря в пос. Стрп (Strp, Котор), площадью 1142м2, с прекр…
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